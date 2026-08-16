ZIB Magazin Kino: Dinosaurier in der "Oak Street"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 116: ZIB Magazin Kino: Dinosaurier in der "Oak Street"
5 Min.Folge vom 16.08.2026
In David Robert Mitchells neuem Film, "The End of Oak Street", verändert eine rätselhafte Nacht das Leben von Greg und Denise. Ewan McGregor und Anne Hathaway spielen das Ehepaar, das plötzlich mit Dinosauriern vor seiner Haustür konfrontiert wird.
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