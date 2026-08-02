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Folge 113: ZIB Magazin Kino: "Toy Story 5" Spielzeug gegen Bildschirm
5 Min.Folge vom 02.08.2026
In "Toy Story 5" (Regie: Andrew Stanton) stehen Woody, Rex und die anderen Spielzeuge vor einer neuen Herausforderung: Die achtjährige Bonnie bekommt ein Smart-Tablet, und die analogen Freunde kämpfen um ihre Aufmerksamkeit.
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