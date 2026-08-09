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ZIB Magazin Kino: "Ice Cream Man" und "Nightborn"

ORF1Staffel 1Folge 114vom 09.08.2026
ZIB Magazin Kino: "Ice Cream Man" und "Nightborn"

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Folge 114: ZIB Magazin Kino: "Ice Cream Man" und "Nightborn"

5 Min.Folge vom 09.08.2026

Vom "Ice Cream Man" sollten sich Kinder besser kein Eis holen. Dieses Eis macht sie nämlich zu Monstern. Und auch mörderische Babys sind unterwegs: "Nightborn" ist der Alptraum aller Jungeltern.

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