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Folge 114: ZIB Magazin Kino: "Ice Cream Man" und "Nightborn"
5 Min.Folge vom 09.08.2026
Vom "Ice Cream Man" sollten sich Kinder besser kein Eis holen. Dieses Eis macht sie nämlich zu Monstern. Und auch mörderische Babys sind unterwegs: "Nightborn" ist der Alptraum aller Jungeltern.
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