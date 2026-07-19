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Folge 112: ZIB Magazin Kino: "Die Odyssee": Nolans Kino-Epos
6 Min.Folge vom 19.07.2026
Mit seinem neuen Film „Die Odyssee“ stellt Regisseur Christopher wieder großes Star-Kino und extravagante Technik vor. Der Film wurde ausschließlich mit IMAX-Technologie gedreht und setzt Stars wie Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Anne Hathaway in Szene. Gedreht wurde an entlegenen und schwer zugänglichen Schauplätzen unter anderem in Griechenland, Marokko und Island. Kino-Redakteurin Lillian Moschen findet in Cast, Handlung und Inszenierung noch einige andere bemerkenswerte Details. Sendungshinweis: kulturMONTAG, 13. Juli 22:00 Uhr
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