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ZIB Magazin Media: Bot-Netzwerk aufgedeckt

ORF1Staffel 1Folge 16vom 25.03.2026
ZIB Magazin Media: Bot-Netzwerk aufgedeckt

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Folge 16: ZIB Magazin Media: Bot-Netzwerk aufgedeckt

5 Min.Folge vom 25.03.2026

Eine groß angelegte Analyse der ZIB hat in den Kommentarbereichen auf der eigenen ZIB-Instagram-Seite zahlreiche organisierte Bot-Netzwerke aufgedeckt. Mehr als 6 Millionen Kommentare wurden dafür untersucht. Erstmals wird so sichtbar, wie koordiniert diese Accounts vorgehen und welche Strategien sie verfolgen, um die öffentliche Meinung zu verändern. Die Hintermänner kommen meist ungestraft davon.

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