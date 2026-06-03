ZIB Magazin Media: KI und BehinderungenJetzt kostenlos streamen
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Folge 308: ZIB Magazin Media: KI und Behinderungen
5 Min.Folge vom 03.06.2026
KI kann heute schon nahezu jedes Motiv erzeugen und verbessert sich dabei immer weiter. Ziel soll es sein, die Realität möglichst genau abzubilden. Und während Alltagsmotive wie ein Mann bei der Gartenarbeit oder eine Frau auf dem Fahrrad bereits problemlos gelingen, hat KI jedoch Schwierigkeiten, Menschen mit Behinderung realistisch darzustellen. Warum das so ist, erläutert Markus Ladstätter vom Zentrum für Selbstbestimmtes Leben "BIZEPS".
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