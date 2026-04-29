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ZIB Magazin Media: KI-Betrug in Online-Bewerbungen

ORF1Staffel 1Folge 304vom 29.04.2026
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Folge 304: ZIB Magazin Media: KI-Betrug in Online-Bewerbungen

5 Min.Folge vom 29.04.2026

Bei digitalen Bewerbungsgesprächen wird laut Recherche verstärkt mit KI-Technologien gearbeitet, um Aussehen und Stimme zu verändern. Fachleute sehen darin ein wachsendes Risiko für die Fairness im Bewerbungsprozess.

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