ZIB Magazin Media: Das Geschäft der DatabrokerJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Media
Folge 307: ZIB Magazin Media: Das Geschäft der Databroker
5 Min.Folge vom 27.05.2026
Viele Nutzerinnen und Nutzer haben das Gefühl, ihr Smartphone "höre mit", wenn ihnen plötzlich passende Werbung angezeigt wird. Tatsächlich basieren solche Vorschläge meist auf eigenen Daten und Nutzungsverhalten, die häufig bewusst oder unbewusst freigegeben werden. So entstehen personalisierte Empfehlungen ganz ohne aktives Mithören.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1