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ZIB Magazin Media: Das Geschäft der Databroker

ORF1Staffel 1Folge 307vom 27.05.2026
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Folge 307: ZIB Magazin Media: Das Geschäft der Databroker

5 Min.Folge vom 27.05.2026

Viele Nutzerinnen und Nutzer haben das Gefühl, ihr Smartphone "höre mit", wenn ihnen plötzlich passende Werbung angezeigt wird. Tatsächlich basieren solche Vorschläge meist auf eigenen Daten und Nutzungsverhalten, die häufig bewusst oder unbewusst freigegeben werden. So entstehen personalisierte Empfehlungen ganz ohne aktives Mithören.

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