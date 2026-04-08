ZIB Magazin Media: Social Media und EssstörungenJetzt kostenlos streamen
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Folge 301: ZIB Magazin Media: Social Media und Essstörungen
6 Min.Folge vom 08.04.2026
Soziale Medien beeinflussen das Körperbild vor allem junger Menschen und können in manchen Fällen zu Essstörungen führen. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen intensiver Nutzung und "disordered eating", da Schönheits- und Fitnessideale ständig präsent sind und verstärkt werden.
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