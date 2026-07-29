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Folge 315: ZIB Magazin Media: Russische Fake-Fabriken
5 Min.Folge vom 29.07.2026
Manipuliert werden wir alle ungern. Genau das macht Russland aber mit viel Aufwand, online wie offline. Schweineköpfe in Paris sollen die Stimmung kippen lassen, Fake-Websites passende Botschaften verbreiten. Dahinter steckt oft eine Firma, über die wir aus einem neuen Leak jetzt mehr wissen.
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