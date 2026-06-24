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ZIB Magazin Media: KI-Stimmen als Gefahr für Prominente

ORF1Staffel 1Folge 311vom 24.06.2026
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Folge 311: ZIB Magazin Media: KI-Stimmen als Gefahr für Prominente

6 Min.Folge vom 24.06.2026

Bekannte Stimmen wie jene von Sängerinnen, Moderatoren oder Schauspielerinnen können heute mittels KI leicht kopiert werden. Auch Chris Lohner, seit 47 Jahren die Stimme der ÖBB, ist davon betroffen. Anstatt abzuwarten, geht sie proaktiv vor: Sie trainiert bewusst ein eigenes KI-Modell mit ihrer Stimme, um Kontrolle und Schutz über ihr einzigartiges Klangprofil zu behalten.

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