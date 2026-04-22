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ZIB Magazin Media: Medienbildung im Fokus

ORF1Staffel 1Folge 303vom 22.04.2026
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Folge 303: ZIB Magazin Media: Medienbildung im Fokus

6 Min.Folge vom 22.04.2026

Medienbildung gewinnt in Österreichs Schulen an Bedeutung. Lehrkräfte sollen Schüler dabei unterstützen, Quellen kritisch zu prüfen, Manipulationen zu erkennen und Inhalte verantwortungsvoll zu teilen. Diese Fähigkeiten sind zentral für eine informierte Gesellschaft, denn in Schulen wird das Grundwissen vermittelt, das kommende Generationen für den Umgang mit digitalen Informationen benötigen.

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