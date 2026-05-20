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ZIB Magazin Media: So belügt uns die KI seltener

ORF1Staffel 1Folge 306vom 20.05.2026
ZIB Magazin Media: So belügt uns die KI seltener

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Folge 306: ZIB Magazin Media: So belügt uns die KI seltener

6 Min.Folge vom 20.05.2026

Googlen war gestern, die KI befragen wird aktuell immer mehr zum Suchstandard. Immer öfter holen wir uns Informationen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir erhalten aber oft Falschinformationen. Dieses Risiko lässt sich aber minimieren, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt.

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