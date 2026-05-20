ZIB Magazin Media: So belügt uns die KI seltenerJetzt kostenlos streamen
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Folge 306: ZIB Magazin Media: So belügt uns die KI seltener
6 Min.Folge vom 20.05.2026
Googlen war gestern, die KI befragen wird aktuell immer mehr zum Suchstandard. Immer öfter holen wir uns Informationen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir erhalten aber oft Falschinformationen. Dieses Risiko lässt sich aber minimieren, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt.
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