Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin Media

ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei Handyfragen

ORF1Staffel 1Folge 310vom 17.06.2026
ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei Handyfragen

ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei HandyfragenJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin Media

Folge 310: ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei Handyfragen

5 Min.Folge vom 17.06.2026

Beim Projekt "Granny goes Smartphone" (Großmütter nutzen Smartphones) helfen Schülern der älteren Generation bei der Handhabung ihrer Handys.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin Media
ORF1
ZIB Magazin Media

ZIB Magazin Media

Alle 1 Staffeln und Folgen