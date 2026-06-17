ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei HandyfragenJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Media
Folge 310: ZIB Magazin Media: Schüler helfen Senioren bei Handyfragen
5 Min.Folge vom 17.06.2026
Beim Projekt "Granny goes Smartphone" (Großmütter nutzen Smartphones) helfen Schülern der älteren Generation bei der Handhabung ihrer Handys.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1