ZIB Magazin Media
Folge 312: ZIB Magazin Media
5 Min.Folge vom 08.07.2026
Unter Druck treffen wir manchmal Entscheidungen, die wir danach bereuen. Mit Tricks werden wir im Internet oft gezielt etwa zu einem Kauf von Produkten oder Dienstleistungen gedrängt, weil angeblich nur mehr wenige Stück verfügbar sind. Dark Patterns nennt sich das. Wie können wir uns dagegen wehren?
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