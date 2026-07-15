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ZIB Magazin Media: Missverständnisse mit Emojis

ORF1Staffel 1Folge 313vom 15.07.2026
ZIB Magazin Media: Missverständnisse mit Emojis

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Folge 313: ZIB Magazin Media: Missverständnisse mit Emojis

6 Min.Folge vom 15.07.2026

Emojis können zu großen Missverständnissen führen und im schlimmsten Fall sogar tausende Euro kosten. Denn sobald unterschiedliche Generationen oder digitale Communities miteinander schreiben, kann das zu Problemen führen, weil Emojis nicht für alle dasselbe bedeuten.

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