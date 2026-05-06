ZIB Magazin Media: EU-Schutzschild gegen DesinformationJetzt kostenlos streamen
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Folge 305: ZIB Magazin Media: EU-Schutzschild gegen Desinformation
5 Min.Folge vom 06.05.2026
Die Europäische Union arbeitet an einem "Democracy Shield", um gezielt gegen Desinformation, Manipulation und KI-Fakes vorzugehen – besonders im Umfeld von Wahlen. Digitale Plattformen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden.
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