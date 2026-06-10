ZIB Magazin Media: EU verschärft Druck auf GoogleJetzt kostenlos streamen
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Folge 309: ZIB Magazin Media: EU verschärft Druck auf Google
5 Min.Folge vom 10.06.2026
Die EU-Kommission geht weiter gegen die Marktmacht von Google vor und wirft dem Konzern Wettbewerbsverzerrungen im digitalen Markt vor. Neben früheren Milliardenstrafen könnte nun eine weitere Rekordstrafe nach dem Digital Markets Act folgen, während auch politische Spannungen mit den USA zunehmen.
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