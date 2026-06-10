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ZIB Magazin Media: EU verschärft Druck auf Google

ORF1Staffel 1Folge 309vom 10.06.2026
ZIB Magazin Media: EU verschärft Druck auf Google

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Folge 309: ZIB Magazin Media: EU verschärft Druck auf Google

5 Min.Folge vom 10.06.2026

Die EU-Kommission geht weiter gegen die Marktmacht von Google vor und wirft dem Konzern Wettbewerbsverzerrungen im digitalen Markt vor. Neben früheren Milliardenstrafen könnte nun eine weitere Rekordstrafe nach dem Digital Markets Act folgen, während auch politische Spannungen mit den USA zunehmen.

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