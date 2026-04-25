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Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Eisenstadt

ORF2Staffel 1Folge 69vom 25.04.2026
Zurück zur Natur: Eisenstadt

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Zurück zur Natur

Folge 69: Zurück zur Natur: Eisenstadt

26 Min.Folge vom 25.04.2026

Die letzte Schneidermeisterin Eisenstadts fertigt im heimischen Atelier Änderungen und neue Stücke aus Naturfasern, etwa ein Taufkleid aus einem Brautkleid. Die Gärtnerei Horvath setzt seit 1933 auf Pflanzenzucht und ökologische Methoden ohne Giftspritzmittel. Das Familienrestaurant Ruckendorfer serviert pannonische Küche. Vater und Sohn kochen gemeinsam und wurden für ihr Wiener Schnitzel ausgezeichnet. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

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