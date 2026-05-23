Zurück zur Natur: Wien DonaustadtJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 72: Zurück zur Natur: Wien Donaustadt
26 Min.Folge vom 23.05.2026
Die Donaustadt, der 22. Gemeinde-Bezirk, liegt im Nordosten der Stadt und ist mit seinen 228.000 Einwohnern und 100 km2 der größte und auch der grünste Wiens: Mehr als die Hälfte der Fläche ist Natur. Daran hat auch der Schulgarten Kagran seinen Anteil. Hier gibt Gärtnerin Beatrice Hagenberger Maggie Entenfellner Tipps zum Umtopfen. Im Café Schillwasser inmitten der Lobau gibt es rare saisonale Köstlichkeiten: Hopfensprossen-Frittata und Gundermann-Sirup. Und Glaskünstlerin Simone Svoboda gibt alten Dingen mit ordentlich Hitze einen neuen Glanz. Bildquelle: Ab Hof TV Produktion/ORF
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