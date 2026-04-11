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Zurück zur Natur
Folge 67: Zurück zur Natur: Gallneukirchen
26 Min.Folge vom 11.04.2026
Gallneukirchen im Mühlviertel zeigt regionale Kultur und Handwerk: Hannes Mathis bringt asiatische Aromen und Umami aus Shanghai und Japan in sein Restaurant, Monika Neumeyer fertigt eine Goldhaube mit über 250 Arbeitsstunden, und die Keramik-Handwerkerinnen Hanni Chaveau und Brigitte Schwab von "Lehmblume" bauen gemeinsam ein Hummel-Hotel. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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