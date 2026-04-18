Zurück zur Natur: BludenzJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 68: Zurück zur Natur: Bludenz
26 Min.Folge vom 18.04.2026
Im Süden Vorarlbergs liegt Bludenz eingebettet in imposante Berge und beherbergt Menschen, die Dinge voranbringen. Das Stadtporträt zeigt drei von ihnen: Keramiker Sebastian Rauch arbeitet mit dem unberechenbaren Raku-Brand. Sabine Bickel verbindet Gartenbau, Floristik und Kräuterwissen. Bio-Bäuerin Tanja Moser züchtet als einzige im Ländle Angoraziegen und nutzt deren besonderes Haar. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion/
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