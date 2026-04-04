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Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Osterzeit

ORF2Staffel 1Folge 66vom 04.04.2026
Zurück zur Natur: Osterzeit

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Zurück zur Natur

Folge 66: Zurück zur Natur: Osterzeit

46 Min.Folge vom 04.04.2026

Seit 40 Jahren verziert Stefanie Gebhart aus Kernhof kunstvolle Eier, darunter kleine Biedermeier-Schätze. Florist Andreas Bamesberger bringt mit seinen Kreationen den Frühling ins Haus. Josef Floh verführt mit feinen Rezepten zu Lamm und Spargel, vollendet mit Dessertideen. Die Kärntner Imkerin Brigitte Kirchner pflegt ihre Bienenvölker und den Osterspaziergang der anderen Art macht Maggie Entenfellner im Marchfeld im Schloss Hof. Sie fährt mit der Eselskutsche aus – eingespannt sind weiße Barockesel. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

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