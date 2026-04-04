Zurück zur Natur: OsterzeitJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 66: Zurück zur Natur: Osterzeit
46 Min.Folge vom 04.04.2026
Seit 40 Jahren verziert Stefanie Gebhart aus Kernhof kunstvolle Eier, darunter kleine Biedermeier-Schätze. Florist Andreas Bamesberger bringt mit seinen Kreationen den Frühling ins Haus. Josef Floh verführt mit feinen Rezepten zu Lamm und Spargel, vollendet mit Dessertideen. Die Kärntner Imkerin Brigitte Kirchner pflegt ihre Bienenvölker und den Osterspaziergang der anderen Art macht Maggie Entenfellner im Marchfeld im Schloss Hof. Sie fährt mit der Eselskutsche aus – eingespannt sind weiße Barockesel. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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