Zurück zur Natur: WenigzellJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 73: Zurück zur Natur: Wenigzell
25 Min.Folge vom 30.05.2026
Im oststeirischen Wenigzell liegt eingebettet im Joglland ein Natur- und Wallfahrtsort auf über 800 Metern Seehöhe. Hier gedeiht der Sanddorn, die "Zitrone des Nordens", den Familie Kroisleitner früh in Österreich kultivierte. Weberin Helga Holzer verarbeitet Schafwolle auf historischen Maschinen, und die Arbeit von Familie Ochabauer prägen besondere Schafrassen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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