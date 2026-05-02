Zurück zur Natur: Faaker SeeJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 70: Zurück zur Natur: Faaker See
24 Min.Folge vom 02.05.2026
Der Kärntner Faaker See ist der südlichste Badesee Österreichs und ein Naturjuwel. Maggie Entenfellner erhält diesmal eine Yoga-Einheit inmitten einer Ziegenherde - von Christina Goritschnig, sie ist Trainerin für tiergestützte Therapie. Carmen Schachinger verarbeitet hoch über dem See in ihrem Café Kärntner Braunhirse zu flaumigen Waffeln. Und seit mehr als 40 Jahren sind die Orchideenzüchter Regina und Adolf Koffler ihren exotischen Pflanzen verfallen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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