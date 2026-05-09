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Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Wieselburg

ORF2Staffel 1Folge 71vom 09.05.2026
Zurück zur Natur: Wieselburg

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Zurück zur Natur

Folge 71: Zurück zur Natur: Wieselburg

25 Min.Folge vom 09.05.2026

Im sanften Hügelland des Mostviertels rund um Wieselburg entfaltet sich Natur in vielen Formen: Monika Vesely gewinnt aus Kräutern duftende Essenzen, Keramikerin Melanie Kogler übersetzt Pflanzenstrukturen in Kunst, und Köchin Renate Schaufler bringt mit Fisch, Raps und Spargel den Geschmack der Region auf den Teller. Bildquelle:

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