Zurück zur Natur: WieselburgJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 71: Zurück zur Natur: Wieselburg
25 Min.Folge vom 09.05.2026
Im sanften Hügelland des Mostviertels rund um Wieselburg entfaltet sich Natur in vielen Formen: Monika Vesely gewinnt aus Kräutern duftende Essenzen, Keramikerin Melanie Kogler übersetzt Pflanzenstrukturen in Kunst, und Köchin Renate Schaufler bringt mit Fisch, Raps und Spargel den Geschmack der Region auf den Teller. Bildquelle:
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