Das Sattelschwein: vergessenes FleischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.04.2020: Das Sattelschwein: vergessenes Fleisch
43 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12
Eine alte Schweinerasse ist vom Aussterben bedroht, weil lange keiner mehr fettes Fleisch essen wollte. Doch nun steigt die Nachfrage. Der Konsument ist wieder auf den Geschmack des Angler Sattelschweins gekommen. Aber warum? "Abenteuer Leben" testet Haltung, Nachhaltigkeit und Geschmack.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins