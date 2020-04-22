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Abenteuer Leben am Sonntag

Das Sattelschwein: vergessenes Fleisch

Kabel EinsFolge vom 22.04.2020
Das Sattelschwein: vergessenes Fleisch

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.04.2020: Das Sattelschwein: vergessenes Fleisch

43 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12

Eine alte Schweinerasse ist vom Aussterben bedroht, weil lange keiner mehr fettes Fleisch essen wollte. Doch nun steigt die Nachfrage. Der Konsument ist wieder auf den Geschmack des Angler Sattelschweins gekommen. Aber warum? "Abenteuer Leben" testet Haltung, Nachhaltigkeit und Geschmack.

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