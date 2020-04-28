Lecker-Checker: Mikrowellen-TricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.04.2020: Lecker-Checker: Mikrowellen-Tricks
Folge vom 28.04.2020
Eine Zimtschnecke aus der Mikrowelle? Oder gar Marmelade? Kann das was werden? "Abenteuer Leben" probiert das aus und testet mit den Lecker-Checkern Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann Tricks aus Internet-Videos, die alle mit dem meistunterschätzten Gerät der Küche zu tun haben: der Mikrowelle. Und: JKNK Pizza
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
