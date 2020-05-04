Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.05.2020: Fast Food Hacker: Falafel
45 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12
Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Der Hobby-Koch und Allrounder Mergim Muja und die Profi-Köchin Sybille Schönberger - Deutschlands ehemals jüngste Sterneköchin - versuchen, hinter den leckeren Geschmack von Christina Diseys Falafel-Wrap zu kommen. Doch wie wird eine echte Falafel in ihrem Ursprungsland Israel zubereitet und welche Zutaten sind ein absolutes No-Go? Schaffen es die Fast Food Hacker, das Geheimnis des Originalrezepts zu lüften?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
