Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 13.05.2020
46 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12

Zwei deutsche Familien machen Australien unsicher. Tino Dees und Family aus Thüringen sorgen mit deutschen Wurstwaren in Sydney für Furore. Und Karin Greensdlade aus der Pfalz will mit ihrer Familie den australischen Food-Markt mit Flammkuchen überschwemmen. "Abenteuer Leben" hat die deutschen Auswanderer auf Erfolgskurs am anderen Ende der Welt begleitet.

