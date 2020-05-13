Deutsche Auswanderer in AustralienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.05.2020: Deutsche Auswanderer in Australien
46 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Zwei deutsche Familien machen Australien unsicher. Tino Dees und Family aus Thüringen sorgen mit deutschen Wurstwaren in Sydney für Furore. Und Karin Greensdlade aus der Pfalz will mit ihrer Familie den australischen Food-Markt mit Flammkuchen überschwemmen. "Abenteuer Leben" hat die deutschen Auswanderer auf Erfolgskurs am anderen Ende der Welt begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins