Platz bis in den letzten Winkel: DIY-Möbel mit viel StauraumJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.05.2020: Platz bis in den letzten Winkel: DIY-Möbel mit viel Stauraum
85 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12
Wohnungen und Zimmer unter dem Dach haben viele verwinkelte Ecken. In die passt kaum ein normales Möbelstück und Maßanfertigungen sind teuer. Profi-Handwerker Andrew "Tommo" Thomas und Reporterin Chrissi Bruch zeigen, wie man mit etwas Geduld und wenig Geld, die perfekten Dachschrägen-Möbel selber zimmert. Und: Die härteste Trucker-Crew der USA - Maya will mitmischen! / Die krassesten Straßen der Welt
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins