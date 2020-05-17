Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 17.05.2020
85 Min.Ab 12

Wohnungen und Zimmer unter dem Dach haben viele verwinkelte Ecken. In die passt kaum ein normales Möbelstück und Maßanfertigungen sind teuer. Profi-Handwerker Andrew "Tommo" Thomas und Reporterin Chrissi Bruch zeigen, wie man mit etwas Geduld und wenig Geld, die perfekten Dachschrägen-Möbel selber zimmert. Und: Die härteste Trucker-Crew der USA - Maya will mitmischen! / Die krassesten Straßen der Welt

