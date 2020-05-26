Bußgeldkatalog 2020 - wie teuer wird's?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.05.2020: Bußgeldkatalog 2020 - wie teuer wird's?
Seit dem 28. April 2020 gibt es Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung und es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Es wird vor allem eines: teurer. Es gibt viel schneller Punkte in Flensburg und auch die Fahrerlaubnis ist in Gefahr. Neue Vergehen sind im Bußgeldkatalog aufgenommen worden. "Abenteuer Leben" zeigt, was sich geändert hat und worauf jeder achten sollte.
