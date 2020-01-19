Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.01.2020: Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"
77 Min.Folge vom 19.01.2020Ab 12
"Trucker Babe" Sabrina gehört zu Deutschlands heißesten Truckerinnen und zeigt ihre private Seite. Und die besteht auch aus PS, PS und PS. "Abenteuer Leben" zeigt ihren Alltag zwischen LKW-Überführungen, professioneller Auto-Aufbereitung und sexy Modeljobs. Und "Trucker Babe" Manu trifft auf Starkoch Dirk Hoffmann - zusammen pimpen die beiden die beliebtesten Trucker-Gerichte auf. Ganz nach Manus Motto "Essen gut, Manu gut" gibt's Schnitzel mit Pommes, Currywurst und Burger.
