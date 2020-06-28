Einfach rein und weg: Camping in a Box!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.06.2020: Einfach rein und weg: Camping in a Box!
92 Min.Folge vom 28.06.2020Ab 12
Es sind oft die kleinen Ideen, aus denen große, spannende Projekte werden: Stefan und sein Sohn Fabian angeln gerne und möchten bei ihren Ausflügen auch mal dort übernachten. Doch sie wollen dafür keinen Camper mieten. Zum Glück kennt Stefan den Auto-Experten und Heimwerker-Fan Rudi Dietl. Der fackelt nicht lange und hat einen Plan: Er will Stefans VW Caddy mit einer Holz-Box camping-tauglich machen. Die Ausstattung: Kochstelle, Tisch, ausklappbares Bett und Stauraum.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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