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Abenteuer Leben am Sonntag

Einfach rein und weg: Camping in a Box!

Kabel EinsFolge vom 28.06.2020
Einfach rein und weg: Camping in a Box!

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.06.2020: Einfach rein und weg: Camping in a Box!

92 Min.Folge vom 28.06.2020Ab 12

Es sind oft die kleinen Ideen, aus denen große, spannende Projekte werden: Stefan und sein Sohn Fabian angeln gerne und möchten bei ihren Ausflügen auch mal dort übernachten. Doch sie wollen dafür keinen Camper mieten. Zum Glück kennt Stefan den Auto-Experten und Heimwerker-Fan Rudi Dietl. Der fackelt nicht lange und hat einen Plan: Er will Stefans VW Caddy mit einer Holz-Box camping-tauglich machen. Die Ausstattung: Kochstelle, Tisch, ausklappbares Bett und Stauraum.

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