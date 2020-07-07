Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
45 Min.Folge vom 07.07.2020

Ein Airbag für den Staubsauger, damit Schrammen und Kratzer in Möbeln keine Chance mehr haben und umweltfreundliches Geschenkpapier, das man bis zu 50-mal verwenden kann. Die Moderatorin Stefanie Burmeister und der Musiker Thomas Langer machen den Test und checken die neuesten Haushalts Gadgets. Welche Produkte lohnen sich und welche sind einen Kauf nicht wert?

