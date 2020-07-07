Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.07.2020: Gadget Check: Haushalt
45 Min.Folge vom 07.07.2020Ab 12
Ein Airbag für den Staubsauger, damit Schrammen und Kratzer in Möbeln keine Chance mehr haben und umweltfreundliches Geschenkpapier, das man bis zu 50-mal verwenden kann. Die Moderatorin Stefanie Burmeister und der Musiker Thomas Langer machen den Test und checken die neuesten Haushalts Gadgets. Welche Produkte lohnen sich und welche sind einen Kauf nicht wert?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins