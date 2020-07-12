Abenteuer Leben Spezial - Italienurlaub für den GaumenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.07.2020: Abenteuer Leben Spezial - Italienurlaub für den Gaumen
90 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12
Diesmal verrät der italienischen Sterne-Gastronom Carmelo Greco, wie man die besten Gerichte seiner Heimat zuhause nachmacht. Dabei hat sein italienisches Menü weitaus mehr zu bieten als Pizza und Spaghetti. Und kann die Jugend von heute wirklich keine Pasta Bolognese zubereiten? Immerhin ist es doch eines der Lieblingsgerichte der Sprösslinge. Starke Nerven benötigt Chefkoch Achim Müller auch diesmal ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins