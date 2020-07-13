Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.07.2020: Eis-WM 2020
Wer macht das beste Eis der Welt? Diese Frage wird alle zwei Jahre auf der Gelato-Weltmeisterschaft im italienischen Rimini beantwortet. Elf Länder kämpfen in acht Challenges über drei Tage um die Krone der Eis-Welt. Kann Team Deutschland in diesem Jahr den heiß begehrten WM-Pokal holen?
