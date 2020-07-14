Grillen wie ein Ami: DIY-Gartengrill XXLJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.07.2020: Grillen wie ein Ami: DIY-Gartengrill XXL
45 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12
Ein riesiger oldschool-Gartengrill steht schon lange auf Patrick Ryans Wunschliste. Der BBQ-Experte flext, schweißt und mauert, damit er seine geliebten dicken amerikanischen Steaks auf einen großen Grill bekommt, der ihn nicht mehr als 300 Euro kosten soll. Und: Pimp my Konserve
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins