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Abenteuer Leben am Sonntag

Grillen wie ein Ami: DIY-Gartengrill XXL

Kabel EinsFolge vom 14.07.2020
Grillen wie ein Ami: DIY-Gartengrill XXL

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.07.2020: Grillen wie ein Ami: DIY-Gartengrill XXL

45 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12

Ein riesiger oldschool-Gartengrill steht schon lange auf Patrick Ryans Wunschliste. Der BBQ-Experte flext, schweißt und mauert, damit er seine geliebten dicken amerikanischen Steaks auf einen großen Grill bekommt, der ihn nicht mehr als 300 Euro kosten soll. Und: Pimp my Konserve

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