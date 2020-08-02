Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 02.08.2020
90 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12

Sternekoch Sascha Wolter liebt Pommes. Doch diesmal gibt er sich mit der Kartoffel alleine nicht zufrieden und entwickelt leckere Alternativen mit Kichererbsen, Kürbiskern oder sogar Trüffel. Und: Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: Cheeseburger Pizza Calzone! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

