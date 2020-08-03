Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.08.2020: Gartenküche
45 Min.Folge vom 03.08.2020Ab 12
Blumen landen bei Köchin Lisa nicht immer in der Vase, sondern auch mal in der Pfanne. Denn viele sind essbar und dazu auch noch sehr gesund. Lisa zaubert ein buntes und leckeres Menü mit Nelken, Vergissmeinnicht und vielen anderen Blumen. Die Gerichte sind nicht nur ein Augen- sondern auch ein Gaumenschmaus. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins