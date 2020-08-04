Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.08.2020: Luxus-Zelte im Test
45 Min.Folge vom 04.08.2020Ab 12
Die Klima-Zecken sind losDer Klimawandel lockt immer mehr Zeckenarten aus tropischen Gefilden an. Die Blutsauger "reisen" als blinder Passagier mit Zugvögeln oder kommen mit Urlaubern zu uns nach Deutschland, ganz bequem im Zecken-Taxi: Dem Menschen, Hunden oder Katzen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
