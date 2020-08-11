Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 11.08.2020
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.08.2020

Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Die Profiköchin Sybille Schönberger - ehemals jüngste Sterneköchin - und der Hobbykoch Mergim Muja versuchen, hinter den leckeren Geschmack der Tijuana Street Fries zu kommen. Aber wie wird die mexikanische Variante der Pommes zubereitet und was ist das Besondere an diesem Gericht? Werden es die Fast Food-Hacker schaffen, das Rezept originalgetreu nachzukochen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

