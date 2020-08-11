Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.08.2020: Fast Food Hacker: Pommes
44 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12
Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Die Profiköchin Sybille Schönberger - ehemals jüngste Sterneköchin - und der Hobbykoch Mergim Muja versuchen, hinter den leckeren Geschmack der Tijuana Street Fries zu kommen. Aber wie wird die mexikanische Variante der Pommes zubereitet und was ist das Besondere an diesem Gericht? Werden es die Fast Food-Hacker schaffen, das Rezept originalgetreu nachzukochen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins