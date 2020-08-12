Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.08.2020: Echtzeitkochen Fish & Chips
45 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Speed-, Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute steht ein absoluter Imbiss-Klassiker von der britischen Insel auf dem Programm: Fish and Chips - unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins