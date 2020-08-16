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Abenteuer Leben am Sonntag

Die schönsten Urlaubsziele weltweit

Kabel EinsFolge vom 16.08.2020
Die schönsten Urlaubsziele weltweit

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.08.2020: Die schönsten Urlaubsziele weltweit

90 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12

Träumen ist erlaubt: Es geht zu den schönsten und interessantesten Urlaubszielen weltweit: Von Entspannungsoasen, Strand- und Actionurlaub bis hin zu spannenden Abenteuertrips und einem Low-Budget-Ausflug ins Paradies ist für jeden etwas dabei. Und: Kai Böcking im Camping-Paradies Slowenien / So bauen Sie sich Ihren Traum-Garten: DIY-Videos im Praxistest. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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