Die schönsten Urlaubsziele weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.08.2020: Die schönsten Urlaubsziele weltweit
90 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12
Träumen ist erlaubt: Es geht zu den schönsten und interessantesten Urlaubszielen weltweit: Von Entspannungsoasen, Strand- und Actionurlaub bis hin zu spannenden Abenteuertrips und einem Low-Budget-Ausflug ins Paradies ist für jeden etwas dabei. Und: Kai Böcking im Camping-Paradies Slowenien / So bauen Sie sich Ihren Traum-Garten: DIY-Videos im Praxistest. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins