Sommer-Cooling-Gadgets im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.08.2020: Sommer-Cooling-Gadgets im Test
44 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Hitze, Schweiß, Schwüle. Die Rede ist nicht von den Tropen. Im letzten Jahr brachte der Sommer schwer erträgliche Hitze in die eigenen vier Wände. Der Markt reagiert schnell und bringt immer mehr Cooling Gadgets für Zuhause heraus. Tragbare Klimaanlagen, kühlende Kissen und Handtücher, Körperventilatoren und Raumkühler. Abenteuer Leben täglich Technikexperte Marc Bosch und seine Assistentin machen für uns den obercoolen Test. Welche Kühl-Neuheiten sind sinnvoll und bringen auch wirklich etwas? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins