Abenteuer Leben am Sonntag

Sommer-Cooling-Gadgets im Test

Kabel EinsFolge vom 19.08.2020
Sommer-Cooling-Gadgets im Test

Sommer-Cooling-Gadgets im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.08.2020: Sommer-Cooling-Gadgets im Test

44 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12

Hitze, Schweiß, Schwüle. Die Rede ist nicht von den Tropen. Im letzten Jahr brachte der Sommer schwer erträgliche Hitze in die eigenen vier Wände. Der Markt reagiert schnell und bringt immer mehr Cooling Gadgets für Zuhause heraus. Tragbare Klimaanlagen, kühlende Kissen und Handtücher, Körperventilatoren und Raumkühler. Abenteuer Leben täglich Technikexperte Marc Bosch und seine Assistentin machen für uns den obercoolen Test. Welche Kühl-Neuheiten sind sinnvoll und bringen auch wirklich etwas? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

