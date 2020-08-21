Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

BBQ Drive-in

Kabel EinsFolge vom 21.08.2020
BBQ Drive-in

BBQ Drive-inJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.08.2020: BBQ Drive-in

46 Min.Folge vom 21.08.2020Ab 12

Not macht erfinderisch - das dachte sich auch Caterer Dominik, als bei ihm die Buchungen coronabedingt wegbrachen und eine Alternative hermusste. Der passionierte Smoker-Betreiber hat sich deshalb kurzerhand ein freies Gelände gesucht und dort einen Drive-In für seine hochwertigen und regional erzeugten Barbecue-Schmankerl aufgebaut. Auch Chefkoch Achim ist diese findige Gastro-Idee nicht verborgen geblieben, weshalb er sie nun testen möchte. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen