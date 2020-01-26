Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.01.2020: Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"
93 Min.Folge vom 26.01.2020Ab 12
"Trucker Babe" Sabrina gehört zu Deutschlands heißesten Truckerinnen. Diesmal zeigt sie uns ihre ganz private Seite. Und die besteht auch aus PS, PS und PS. Sabrina ist nämlich ein wahres Multitalent. "Abenteuer Leben" zeigt ihren Alltag zwischen LKW-Überführungen, professioneller Auto-Aufbereitung und sexy Foto-Shooting. Und: Neues vom Alten Rasthof Berg / Trucker Babes Österreich
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins