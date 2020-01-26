Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"

Kabel EinsFolge vom 26.01.2020
Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"

Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.01.2020: Die Trucker-Wochen bei "Abenteuer Leben"

93 Min.Folge vom 26.01.2020Ab 12

"Trucker Babe" Sabrina gehört zu Deutschlands heißesten Truckerinnen. Diesmal zeigt sie uns ihre ganz private Seite. Und die besteht auch aus PS, PS und PS. Sabrina ist nämlich ein wahres Multitalent. "Abenteuer Leben" zeigt ihren Alltag zwischen LKW-Überführungen, professioneller Auto-Aufbereitung und sexy Foto-Shooting. Und: Neues vom Alten Rasthof Berg / Trucker Babes Österreich

Alle verfügbaren Folgen