Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.01.2020: Top 3 Inside-Out Burger
42 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 12
Unser Grillexperte Josh Jabs aus dem Berliner Restaurant "Goldhorn-Beefclub" ist bekannt für seine leckeren Fleischideen. Aber dieses Mal wird es ungewöhnlich fruchtig und vegetarisch. Josh kredenzt drei exquisite Inside-Out Burger. Und: Die beste Mensa Deutschlands - Rostock.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins