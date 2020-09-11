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Abenteuer Leben am Sonntag

HoT: Wiens kultige Würstelbuden

Kabel EinsFolge vom 11.09.2020
HoT: Wiens kultige Würstelbuden

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.09.2020: HoT: Wiens kultige Würstelbuden

41 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12

In Wien gibt es sie an jeder Ecke und sie sind der Inbegriff für "Street Food": Würstelstände! Vom ältesten über den schärfsten bis zum berühmtesten Würstelstand Wiens - Dirk Hoffmann hat sie genau unter die Lupe genommen. Wo schmeckt's dem "Abenteuer Leben"-Koch am besten? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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