HoT: Wiens kultige WürstelbudenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.09.2020: HoT: Wiens kultige Würstelbuden
41 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12
In Wien gibt es sie an jeder Ecke und sie sind der Inbegriff für "Street Food": Würstelstände! Vom ältesten über den schärfsten bis zum berühmtesten Würstelstand Wiens - Dirk Hoffmann hat sie genau unter die Lupe genommen. Wo schmeckt's dem "Abenteuer Leben"-Koch am besten? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins