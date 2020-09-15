Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Brotalternativen

Kabel Eins
Folge vom 15.09.2020
42 Min.
Ab 12

Es gibt nichts Besseres als frisch gebackenes Brot! Wer's allerdings gesünder und einen Tick figurfreundlicher mag oder unter Allergien leidet, für den gibt's jede Menge Alternativen im Supermarktregal. Vom Eiweißbrot über das Cloud Bread bin hin zur Superfood-Variante. Reporter Chrissi und Alex testen sich durch das Sortiment. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

